Кому разрешат выкупать арендное жилье

Кроме того, в августе предприятиям дали право с начала 2025 года на бюджетные субсидии на постройку и приобретение арендного жилья. Размер таких субсидий — 50% от ставки рефинансирования Нацбанка. При этом юрлица и хозобщества смогут самостоятельно определять условия предоставления такого жилья своим работникам. При этом Минстройархитектуры анонсировало, что в Беларуси могут появиться новые льготы при покупке жилья. В частности сообщалось, что для жителей, проживающих в сельской местности, при строительстве, реконструкции или покупке жилья размер льготного кредита увеличится до 100% стоимости общей площади. Сегодня на эти цели граждане должны потратить 10% из своих средств.