Кому разрешат выкупать арендное жилье

По словам министра, сейчас люди настороженно относятся к получению арендных квартир, так как тогда их снимают с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также он отметил, что в малых населенных пунктах не получится закрепить кадры временным арендным жильем.
Руслан Пархамович считает, что пока выкупа арендного жилья не будет, поскольку первоочередная задача — обеспечить необходимый фонд такого жилья для востребованных специалистов. Но ожидается, что предложение по условиям выкупа появится к концу 2025 года. Таким правом смогут воспользоваться востребованные специалисты.
В начале декабря Office Life писал, что министерство планирует сделать 10−12% жилищного фонда страны арендным. При этом за десять месяцев 2024-го в эксплуатацию ввели более 300 тыс. «квадратов» арендного жилья. А в ноябре мы рассказывали, что у молодых специалистов на селе может появиться стандартный соцпакет. В том числе в него будет входить арендное жилье.
Кроме того, в августе предприятиям дали право с начала 2025 года на бюджетные субсидии на постройку и приобретение арендного жилья. Размер таких субсидий — 50% от ставки рефинансирования Нацбанка. При этом юрлица и хозобщества смогут самостоятельно определять условия предоставления такого жилья своим работникам. При этом Минстройархитектуры анонсировало, что в Беларуси могут появиться новые льготы при покупке жилья. В частности сообщалось, что для жителей, проживающих в сельской местности, при строительстве, реконструкции или покупке жилья размер льготного кредита увеличится до 100% стоимости общей площади. Сегодня на эти цели граждане должны потратить 10% из своих средств.