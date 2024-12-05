В Краснодаре построят стадион для пляжных видов спорта

По словам парламентария, участок под строительство уже выделили в парке 30-летия Победы и передали городской дирекции спортивных объектов. Реализация проекта осуществляется совместно с администрацией Краснодара.
Себестоимость проекта растет, из-за чего процесс затягивается, отмечает депутат. «Но главное, что участники этих процессов не отпали, а утвердились в том, чтобы построить в Краснодаре домашний стадион пляжных видов спорта», — отметил Дмитрий Пирог.
Полное финансирование строительства за счет собственных средств обеспечит частный инвестор.