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В Краснодаре построят стадион для пляжных видов спорта

В Краснодаре планируют построить домашний стадион для ПФК Краснодар-ЮМР, который также станет базой для развития пляжных видов спорта. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Дмитрий Пирог, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Коммерсантъ

По словам парламентария, участок под строительство уже выделили в парке 30-летия Победы и передали городской дирекции спортивных объектов. Реализация проекта осуществляется совместно с администрацией Краснодара.

Себестоимость проекта растет, из-за чего процесс затягивается, отмечает депутат. «Но главное, что участники этих процессов не отпали, а утвердились в том, чтобы построить в Краснодаре домашний стадион пляжных видов спорта», — отметил Дмитрий Пирог.

Полное финансирование строительства за счет собственных средств обеспечит частный инвестор.

строительство