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В Воронеже «бюджетникам» перед Новым годом повысят зарплату

Правда, коснется это только работников бюджетных организаций, находящихся в областном ведении.

Источник: Комсомольская правда

Перед Новым годом в Воронеже части работникам бюджетной сферы увеличат зарплату. Коснется это сотрудников организаций, находящихся в областном ведении. Соответствующие рекомендации региональное правительство направило и в муниципалитеты.

Конкретную сумму, на которую повысят зарплату, не называют. В пресс-службе областного правительства сообщили, что в целом с учетом этой индексации рост зарплаты работников воронежской бюджетной сферы в 2024 году по сравнению с 2023-м составит 18 процентов.

Деньги на повышение зарплаты предусмотрели в проекте изменений в закон об областном бюджете.