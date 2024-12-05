В Воронеже «бюджетникам» перед Новым годом повысят зарплату

Перед Новым годом в Воронеже части работникам бюджетной сферы увеличат зарплату. Коснется это сотрудников организаций, находящихся в областном ведении. Соответствующие рекомендации региональное правительство направило и в муниципалитеты.
Конкретную сумму, на которую повысят зарплату, не называют. В пресс-службе областного правительства сообщили, что в целом с учетом этой индексации рост зарплаты работников воронежской бюджетной сферы в 2024 году по сравнению с 2023-м составит 18 процентов.
Деньги на повышение зарплаты предусмотрели в проекте изменений в закон об областном бюджете.