На Дону планируют разработать программу развития пчеловодства

В первую очередь это происходит из-за того, что сельхозтоваропроизводители, которые занимаются растениеводством, несвоевременно предупреждают пчеловодов о защитных мероприятиях. Например, это обработка пестицидами.
«На май прошлого года было зарегистрировано 2100 пчеловодов-любителей, в текущем году к осени цифра сократилась на 33%. Количество пчелосемей уменьшилось на 4%. Так, было 139 тыс. пчелосемей, сейчас осталось 133 тысячи», — заявил заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.
В текущем году, как и в прошлом, на Дону наблюдались конфликты между пчеловодами и растениеводами, в частности в Неклиновском, Зерноградском, Миллеровском, Песчанокопском районах. В закон были внесены изменения. Теперь необходимо не ранее чем за 10 дней и не позже чем за 5 дней предупреждать пчеловодов об обработках полей.
«Почему такие меры? В Неклиновском районе вывешивают, допустим, на магазине, в клубе, где угодно, объявление: “С 1 мая обрабатываем поля пестицидами”. Пчеловодам же нужно понимать, когда не выпускать, когда выпускать пчел, чтобы они не попали как раз в места, где идет обработка», — пояснил Вячеслав Василенко.
Кроме того, есть проблема кадровых вопросов. В деревне люди остались без работы, в следствие чего продукции выпускается меньше. После проверки меда выяснилось, что только 20% соответствует требованиям к качеству. По словам Вячеслава Василенко, казаки занимались пчеловодством еще в XVII веке, необходимо продолжать это дело. К тому же до 80% сельскохозяйственных культур опыляется именно пчелами.
«Необходимы кооперативы по реализации продукции пчеловодства. Они есть в Липецкой, в Тамбовской, в Курской областях, на Алтае. Пчеловодам будет выгоднее заниматься данной отраслью», — резюмировал Вячеслав Василенко.
Министерство сельского хозяйства Ростовской области планирует разработать программу развития пчеловодства на Дону.