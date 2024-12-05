На Дону планируют разработать программу развития пчеловодства

В текущем году, как и в прошлом, на Дону наблюдались конфликты между пчеловодами и растениеводами, в частности в Неклиновском, Зерноградском, Миллеровском, Песчанокопском районах. В закон были внесены изменения. Теперь необходимо не ранее чем за 10 дней и не позже чем за 5 дней предупреждать пчеловодов об обработках полей.