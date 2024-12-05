Власти Свердловской области направят на развитие Верхней Туры еще 4,8 млрд

Как уточняется в сообщении, дополнительные средства будут направлены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, загородного лагеря «Уральские зори», возведение жилья, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, создание парка спорта и отдыха «Белый камень», сквера Александра Невского, прогулочного маршрута от мемориала Славы в парке Победы до улицы Лесная. Помимо этого, на территории Верхней Туры будет реализовано несколько инвестпроектов.