Бюджет Кубани в 2025 году будет напряженный: и вот почему

376 млрд рублей выделено на Кубани на социалку в 2025 году. Об этом в эфире радио «КП»-Краснодар" сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
— Депутаты Кубани во втором чтении приняли бюджет на 2025 год. Он составляет 600 млрд рублей. На социалку заложено 376 млрд рублей, — сообщила в эфире радио «КП»-Краснодар" вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. — Но вместе с тем я хочу сказать сразу, что бюджет будет напряженный, потому что с одной стороны мы говорим о том, что он растет и растет серьезными темпами, и сегодня входит в пять крупнейших бюджетов страны. Но не надо забывать, как все дорожает.
Анна Минькова привела пример на строительстве школ.
— В 2016 году типовой проект школы на 400 мест стоил чуть больше 200 млн рублей. Сегодня цена такого проекта — около 1 млрд, а в некоторых случаях и дороже, — пояснила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. — Например, в Сочи в смету лягут такие дополнительные расходы, как девятибалльная сейсмика.
Депутаты 5 декабря во втором чтении утвердили бюджет Кубани. В 2025 году он составит 600 млрд рублей, в 2026 году — 530 млрд, в 2027 году — 575 млрд рублей. Дефицит на текущий год и профицит на плановые останутся неизменными. Уровень государственного долга будет оставаться на безопасном для региональной экономики уровне.