Бюджет Кубани в 2025 году будет напряженный: и вот почему

— Депутаты Кубани во втором чтении приняли бюджет на 2025 год. Он составляет 600 млрд рублей. На социалку заложено 376 млрд рублей, — сообщила в эфире радио «КП»-Краснодар" вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. — Но вместе с тем я хочу сказать сразу, что бюджет будет напряженный, потому что с одной стороны мы говорим о том, что он растет и растет серьезными темпами, и сегодня входит в пять крупнейших бюджетов страны. Но не надо забывать, как все дорожает.