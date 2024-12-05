С начала года в Перми снесли более 500 самовольно установленных гаражей

В районах Перми продолжают выявлять факты нарушения земельного законодательства и установки незаконных движимых и недвижимых объектов. С начала года демонтировали более 500 самовольно установленных на городских землях металлических гаражей и контейнеров, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, в Индустриальном районе Перми снесли 89 незаконных объектов. Большинство из них владельцы убрали самостоятельно. 15 самовольно установленных объектов демонтировали принудительно. Это объекты, расположенные на улицах Самолетной, 48а, Архитектора Свиязева, 33, Чердынской, 12, 1-ой Субботинской, 22.
В Мотовилихе выявили 60 незаконных гаражей. Из них 50 снесли принудительно, а остальные — собственники убрали добровольно. Еще 205 незаконных гаражей обнаружили на территории Дзержинского района города. Устранено добровольно — 163 объекта, принудительно — 35.
В Орджоникидзевском районе в текущем году принудительно демонтировано 32 объекта на улицах Репина, 93, Верхнекамская, 19, Прохладная, 82, Волоколамская, 25 и другие. Владельцы убрали добровольно 125 самовольно установленных объектов.