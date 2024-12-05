С начала года в Перми снесли более 500 самовольно установленных гаражей

В районах Перми продолжают выявлять факты нарушения земельного законодательства и установки незаконных движимых и недвижимых объектов. С начала года демонтировали более 500 самовольно установленных на городских землях металлических гаражей и контейнеров, сообщили в пресс-службе мэрии.