Что ждет Казахстан в ближайшие три года — макроэкономический прогноз ЕАБР

Главное, что отметили в своем макроэкономическом прогнозе аналитики ЕАБР — в 2025—2027 годах мировая экономика будет, в среднем, расти медленнее, чем в 2010 годах. Причиной этого станет целый ряд факторов. В их числе замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат, снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности, а также фрагментация мировой экономики и ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста.