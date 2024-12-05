Что ждет Казахстан в ближайшие три года — макроэкономический прогноз ЕАБР

Общие тенденции
Главное, что отметили в своем макроэкономическом прогнозе аналитики ЕАБР — в 2025—2027 годах мировая экономика будет, в среднем, расти медленнее, чем в 2010 годах. Причиной этого станет целый ряд факторов. В их числе замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат, снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности, а также фрагментация мировой экономики и ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста.
«В этих условиях рост ВВП США замедлится с 2,8% в 2024 году до 1,6% в 2025-м. Экономическая активность еврозоны будет постепенно восстанавливаться на фоне снижения ставок, оживления промышленности после почти двухлетнего спада и сдержанного роста потребительской активности. Рост ВВП еврозоны составит 1,1% в 2025 году после 0,7% в 2024 году».
Гораздо более позитивно выглядит прогноз для Китая. Темпы роста его экономики в 2025 году ускорятся до 5% (4,8% в 2024-м году). Драйвером выступят широкомасштабные бюджетные стимулы и смягчение денежно-кредитных условий.
«Сдержанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023—2024 годах».
Казахстан и партнеры
По мнению аналитиков, регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса.
«Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран — экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и расширения возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками».
По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций Банка по итогам 2025 года составит 2,9%.
Экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5% в 2025 году.
«Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры».
Экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста — на уровне 2,4% и 2,6% соответственно.
«В России расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность».
Экономический рост в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане, обеспечат сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта, которые заметно превышают среднемировые показатели.
«В Кыргызской Республике и Таджикистане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Прогнозируемый рост ВВП на 2025 г. составит 5,5% в Армении, 8,7% в Кыргызской Республике и 8,4% в Таджикистане».
Прогноз по инфляции
В странах региона аналитики ЕАБР прогнозируют постепенное приближение инфляции к целевым уровням.
«Агрегированный рост потребительских цен замедлится с 7,9% в 2024 году до 6,4% в 2025 году. Высокие процентные ставки продолжат сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, составит 6,5% в России и 7,3% в Казахстане. В Армении инфляция увеличится до нижней границы целевого диапазона (4+/-1,5%), достигнув 3,1%».
А вот в Кыргызстане и Таджикистане рост цен прогнозируется в пределах целевых ориентиров. К концу 2025 года инфляция составит 5,0% и 5,8% соответственно. В Беларуси ожидается умеренное ускорение роста цен, инфляция достигнет 6,6% к концу 2025 года.
«Замедление инфляции откроет возможности для снижения процентных ставок в Казахстане и России».
По их прогнозам, Национальный банк Казахстана продолжит снижать базовую ставку, которая к концу 2025 года может достичь 11,25%.
Банк России, вероятно, начнет цикл снижения ключевой ставки не ранее III квартала 2025 года, и к концу года ставка составит около 19%.