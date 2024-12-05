Повышение ставок: однушка в Минске в кредит обойдется в 3,3 раза дороже

Ставка рефинансирования в этом году еще ни разу не менялась и с июня прошлого года составляется 9,5%, но при этом сразу несколько крупных банков Беларуси приняли решение значительно повысить ставки на покупку жилой недвижимости.
А поскольку цены на жилье тоже продолжают расти, многие кредитные предложения перестали казаться отличной возможностью профинансировать дорогостоящую покупку.
На каких условиях сейчас можно оформить «жилищный» кредит, насколько они изменились, и в какую сумму по факту может вылиться покупка квартиры — в материале Sputnik.
Беларусбанк
Чтобы оценить возможные варианты проанализируем кредитные жилищные программы крупнейших банков Беларуси, которые входят в первую группу системной значимости. Сейчас в этой группе пять банков, это Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк, Альфа-Банк и Сбербанк. С 1 января 2025 года из этой пятерки уберут Сбер Банк, он перейдет во вторую группу.
Но поскольку Новый год уже не за горами, рассмотрим жилищные кредитные предложения лишь четырех основных финучреждений страны.
Беларусбанк, как и прежде, предлагает четыре варианта финансирования покупки жилья, но условия их выдачи сильно изменились и не в лучшую сторону.
Так, один из вариантов — кредит «Ипотека Экспресс» со сроком кредитования до 20 лет теперь выдается со ставкой годовых в размере 17%, а для нуждающихся в улучшении жилищный условий (при наличии соответствующей справки) — 12,5%. Однако, еще весной этого года ставки были гораздо ниже — 14,4% и 11,5%.
Есть в банке еще один ипотечный кредит — «Ипотека с нами». Он выдается в рамках партнерских программ, и стоит отметить, что за последнее время количество застройщиков-партнеров банка немного изменилось: госзастройщиков — 15, а коммерческих строительных компаний — 44. Более семи месяцев назад частных компаний было 40.
Для каждого из них предусмотрены разные процентные ставки в первый год кредитования. Но по истечению 12 месяцев ставка для покупки у государственных застройщиков составит 16% (ранее было 14%), а у частных — 16,4% (было 14,4%).
Этот кредит также выдается на 20 лет.
В Беларусбанке можно оформить кредит на покупку жилья по системе стройсбережений. Она состоит из двух этапов: накопление собственных сбережений c помощью жилищно-накопительного вклада и кредитование.
Ставка по этому кредиту не изменилась и, как и прежде, будет или 12,5% — ставка рефинансирования Нацбанка (с 28 июня 2023-го она составляет 9,5%) плюс три процентных пункта, или средневзвешенная ставка рефинансирования, также увеличенная на три процентных пункта.
Размер кредита определяется в зависимости от накопленных средств, но не более 75% стоимости недвижимости. Выдается он тоже на срок до 20 лет.
Кроме того, можно взять кредит на срок до 20 лет на покупку незавершенного законсервированного капитального строения на земельном участке, который предназначен для строительства жилья.
Условия оформления этого займа тоже несколько изменились: если ранее он выдавался под 14,4% годовых, то теперь ставка гораздо выше — 16,4%.
Те, кто собирается профинансировать таким образом покупку жилья в населенном пункте с численностью населения до 20 тысяч человек, который расположен в пределах границ района по месту жительства или работы, могут рассчитывать на более низкую ставку в размере 12,5%.
Белагропромбанк.
У этого банка, как и прежде, только один вариант «жилищного» кредита. Правда, с помощью него можно купить в кредит не только квартиру, но и объект аукционной купли-продажи, жилой дом, незавершенное строение, а также земельный участок, на котором дом или незавершенное строение находится.
Выдается он сейчас на несколько иных условиях, чем весной этого года. Так, если ранее он выдавался под 11,5% годовых в первые 180 дней, то теперь пониженная ставка выросла до 15,5%. После грейс-периода она увеличится до 17,71% (ставка рефинансирования+8,21%), ранее было 15,1% (ставка рефинансирования+5,6%). Выдается он на стандартный для подобных кредитов срок — до 20 лет.
Но для получения кредита есть ряд нюансов. Например, чтобы взять кредит на жилье до 35 тысяч белорусских рублей, потребуется, как минимум, один поручитель или залог. Если кредит до 150 тысяч рублей, то потребуется поручительство двух человек или залог, а если речь идет о сумме кредита свыше 150 тысяч рублей, нужны будут и два поручителя, и залог одновременно.
Приорбанк
У Приорбанка, как и прежде, несколько вариантов того, как с помощью их займа можно решить свой квартирный вопрос.
Один из них называется «Покупка под залог». С его помощью можно купить как квартиру, так и одноквартирный дом, причем, и на первичном, и на вторичном рынке жилой недвижимости.
Кредит выдается на срок от 5 до 20 лет. Максимальная сумма займа составляет 600 тысяч рублей. Условия выдачи этого займа таковы: помимо залога недвижимости потребуется еще и поручительство супруга или супруги (если они есть), также поручителями могут стать близкие родственники — но не более двух человек.
Что касается процентной ставки по этому кредиту, то первый год она будет составлять 14,5% годовых (ранее было 12%, а грейс-период длился два года), затем ставка будет 16% (ранее 14,6%).
Также в Приорбанке можно взять жилищный кредит «Покупка под поручительство» на 5−7 лет. Если ранее с помощью этого займа можно было профинансировать покупку вторички, то теперь можно приобрести квартиру, жилой дом и садовый домик или дачу как на вторичном рынке жилья, так и на первичном.
Изменились и условия поручительства: ранее поручителями могли стать только родные и близкие, теперь достаточно поручительства любого физлица.
Максимальная сумма кредита, как и прежде, составляет 75 тысяч белорусских рублей, а процентная ставка первые 12 месяцев также будет составлять 14,5%, а затем увеличится до 16%. Ранее было 12% и 14,6% соответственно.
На аналогичных условиях можно оформить еще один кредит — «Дружная семья». Суть этого предложения заключается в том, что помочь взять это кредит на покупку жилья под залог и поручительство могут родственники заявителя. Доход поручителей будет учтен при расчете максимальной суммы кредита.
То есть, если в кредите «Покупка под залог» поручительство близких родственников было возможным, то в данном случае оно уже обязательное. Но могут стать поручителями не более двух близких родственников.
С помощью этого кредита также можно приобрести квартиру или одноквартирный жилой дом.
Ситуация на рынке.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры стандартных потребительских качеств в Минске на вторичном рынке, по данным одного из столичных агентств недвижимости, в настоящий момент составляет примерно 56 тысяч долларов, в белорусских рублях это почти 197,3 тысяч (по курсу на 5 декабря 2024 года).
Самая низкая ставка из рассмотренных в материале кредитных предложений — у Приорбанка, который предлагает оформить займ под 16% годовых. Но полностью покрыть стоимость жилья этими кредитными средствами не получится, необходимо внести первоначальный платеж. Долю покупателя будет определять банк после рассмотрения кредитной заявки, но составлять она будет не менее 20%.
Таким образом получается:
- сумма кредита — 157 840 белорусских рублей (80% от стоимости приобретаемого жилья);
- срок кредитования — 20 лет;
- переплата — более 366,2 тысяч белорусских рублей;
- общая сумма выплат — свыше 524 тысячи рублей;
- процент переплат — 232%.
То есть средняя однокомнатная квартира за 20 лет пользования кредитом обойдется почти в 563,5 тысяч белорусских рублей (с учетом 20% собственных средств, внесенных при покупке жилья), вместо 197,3 тысяч.
А еще ежемесячно на протяжении всех 20 лет, на которые выдан кредит, из зарплаты придется отдавать более 2 тысяч белорусских рублей (платеж по процентам и погашение основного долга).
Чтобы выплачивать такие суммы, доход кредитополучателя должен быть весьма солидным. Средняя начисленная заработная плата по Минску в октябре этого года составляла 3149,4 белорусских рублей, но столица лидирует среди всех регионов Беларуси по уровню зарплат.
Вместе с тем, средняя зарплата по стране в октябре составляла 2 363,4 рублей. Но даже если гражданин получает не общую по стране, а столичную зарплату, чтобы купить стандартную однокомнатную квартиру в Минске, жить придется очень экономно.