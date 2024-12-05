Повышение ставок: однушка в Минске в кредит обойдется в 3,3 раза дороже

Что касается процентной ставки по этому кредиту, то первый год она будет составлять 14,5% годовых (ранее было 12%, а грейс-период длился два года), затем ставка будет 16% (ранее 14,6%).

Также в Приорбанке можно взять жилищный кредит «Покупка под поручительство» на 5−7 лет. Если ранее с помощью этого займа можно было профинансировать покупку вторички, то теперь можно приобрести квартиру, жилой дом и садовый домик или дачу как на вторичном рынке жилья, так и на первичном.