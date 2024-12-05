Беларусь собирается построить новые санатории

Так, по словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, в Беларуси заняты поиском инвесторов для строительства новых санаториев и оздоровительных учреждений. Он подчеркнул, что в течение последних 10 лет в стране из год в год растет на санаторно-курортное лечение.