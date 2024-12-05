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Беларусь собирается построить новые санатории

Белорусские власти ищут инвесторов для строительства новых санаториев.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ищут инвесторов для строительства новых санаториев, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, по словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, в Беларуси заняты поиском инвесторов для строительства новых санаториев и оздоровительных учреждений. Он подчеркнул, что в течение последних 10 лет в стране из год в год растет на санаторно-курортное лечение.

— Сегодня это прибыльный бизнес. И, конечно, мы работаем в направлении поиска инвесторов для строительства санаториев и оздоровительных учреждений, — отметил он.

Болбатовский указал на то, что природный потенциал Беларуси позволяет расширять санаторно-курортную сеть. И в 2024-м по поручению премьер-министра разработали с учетом природного потенциала перечень объектов, разведанных источников минеральных вод и лечебных грязей. В итоге в список вошли свыше 30 природных месторождений, которые могут быть использованы в бальнеологических целях.

Сейчас Республиканским центром совместно с исполнительными властями проводится информационная работа для привлечения инвесторов под строительства этих объектов.

— Все предложения, которые поступают, мы рассматриваем и предлагаем потенциальные, перспективные места, — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что глава Калининградской области предложил Беларуси построить санаторий на Балтике.

Тем временем министр архитектуры заявил о реновации жилья в Беларуси.