Беларусь собирается построить новые санатории

В Беларуси ищут инвесторов для строительства новых санаториев, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, по словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, в Беларуси заняты поиском инвесторов для строительства новых санаториев и оздоровительных учреждений. Он подчеркнул, что в течение последних 10 лет в стране из год в год растет на санаторно-курортное лечение.
— Сегодня это прибыльный бизнес. И, конечно, мы работаем в направлении поиска инвесторов для строительства санаториев и оздоровительных учреждений, — отметил он.
Болбатовский указал на то, что природный потенциал Беларуси позволяет расширять санаторно-курортную сеть. И в 2024-м по поручению премьер-министра разработали с учетом природного потенциала перечень объектов, разведанных источников минеральных вод и лечебных грязей. В итоге в список вошли свыше 30 природных месторождений, которые могут быть использованы в бальнеологических целях.
Сейчас Республиканским центром совместно с исполнительными властями проводится информационная работа для привлечения инвесторов под строительства этих объектов.
— Все предложения, которые поступают, мы рассматриваем и предлагаем потенциальные, перспективные места, — прокомментировал он.
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