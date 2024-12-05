Такиев рассказал, как влияет курс доллара на пополнение республиканского бюджета

«Это касается в первую очередь тех компаний, которые заключили с нами соглашения о разделе продукции. Они платят в долларах. Соответственно, рост курса доллара по отношению к тенге приведет к дополнительным поступлениям в бюджет. Однако это отразится не сразу, а в последующие месяцы, когда будет предоставляться налоговая отчетность».