Мэрия прогнозирует двукратный рост тарифов ЖКХ в Екатеринбурге

В частности, тариф на услуги горячего водоснабжения вырастет сj 157,18 ₽/куб. м в 2024 году до 171,96 ₽/куб. м в 2025 году. К 2045 году горожане, как ожидается, будут платить 349,27 ₽/куб. м. Схожим образом вырастут тарифы на вывоз мусора. В 2024 году ставка составляет 143,05 ₽/куб. м, в 2025 году будет 153,49 ₽/куб. м и к 2045 году дорастет до 329,91 ₽/куб. м. В мэрии пояснили, что прогноз составлен на основании долгосрочных параметров государственного регулирования цен, то есть из федеральных расчетов, которые базируются на уровне инфляции.
Ожидаемо вырастут и сборы по платежам. Например, если в текущем году сборы за холодную воду составят 2 млрд 717,1 млн рублей, то в 2025 году — почти 3 млрд рублей, а к 2045 году вырастут до 7,3 млрд рублей. За горячую воду с населения в текущем году планируется собрать почти 5,1 млрд рублей, в 2025 году — 5,38 млрд рублей, а в 2045 году — уже 13,34 млрд рублей.
За отопление сборы с населения должны возрасти с 13 млрд рублей в 2024 году до 15,5 млрд рублей в 2045 году. Однако уровень собираемости платежей за указанный период сократится с 96,14% в 2024 году до 91,2% в 2045 году.
В документе также приводятся расчеты затрат на модернизацию и развитие коммунальных сетей. К 2045 году на это потребуется 1,1 трлн рублей. Проблема в том, что неясно, где взять 761,3 млрд рублей, — источник финансирования по этой сумме неизвестен. Если деньги все-таки удастся получить, то доля ветхих теплосетей должна снизиться с 74,4% до 57,4% к 2045 году, канализационных труб — с 65,6% до 47,6%, водопроводов — с 40% до 29,9%.
Следует отметить, что в программе, по всей видимости, не отражен возможный переход Екатеринбурга на новую тарифную зону по отоплению. Как писал ЕАН, в ноябре стало известно о планах властей Екатеринбурга перейти на метод «альтернативной котельной». В этом случае для того, чтобы окупить затраты, теплоснабжающая организация может уйти из-под тарифного регулирования. Хотя границы сохранятся: цены устанавливаются в рамках предельного уровня, определенного государственным регулятором.