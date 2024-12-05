Мэрия прогнозирует двукратный рост тарифов ЖКХ в Екатеринбурге

В частности, тариф на услуги горячего водоснабжения вырастет сj 157,18 ₽/куб. м в 2024 году до 171,96 ₽/куб. м в 2025 году. К 2045 году горожане, как ожидается, будут платить 349,27 ₽/куб. м. Схожим образом вырастут тарифы на вывоз мусора. В 2024 году ставка составляет 143,05 ₽/куб. м, в 2025 году будет 153,49 ₽/куб. м и к 2045 году дорастет до 329,91 ₽/куб. м. В мэрии пояснили, что прогноз составлен на основании долгосрочных параметров государственного регулирования цен, то есть из федеральных расчетов, которые базируются на уровне инфляции.