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В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на Вилюйской

277 обманутых дольщиков получат свои квартиры.

Источник: прокуратура НСО

― При надзорном сопровождении прокуратуры долгострой, расположенный по ул. Вилюйская, 5 введен в эксплуатацию, восстановлены права 277 обманутых дольщиков, ― сообщают в прокуратуре.

Напомним, строительство дома началось еще в 2016 году, но застройщик не смог завершить работы вовремя.

В 2021 году региональному «Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства» по решению арбитража были переданы права застройщика для завершения строительства двух долгостроев на ул. Вилюйская, 5 и 6 в Новосибирске.

В феврале 2021 года основателей «ПТК-30», которые по договорам долевого участия взяли деньги с дольщиков, судили за мошенничество.

В декабре 2022 года арбитражный суд Новосибирской области привлек к субсидиарной ответственности одного из основателей ― Владимира Коновалова.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области более чем в 15 раз сократилось число долгостроев.

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