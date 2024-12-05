От Казани до Екатеринбурга трассу М12 завершат в срок и сэкономят бюджет. Об этом в ходе интервью сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
По словам руководителя, планам открыть маршрут до конца 2024 года помешали непродолжительность строительного сезона, неблагоприятная погода и новые технологии для экономии средств.
Как отметил спикер, объект будет запущен в установленные сроки — в 2025 году. Новые технологии строительства уменьшили затраты на 20%. В настоящее время участок в Свердловской области почти готов, а в Башкортостане заканчивают возведение моста через реку Белую.
Напомним, в Казани могут построить еще четыре платные магистрали. Их будут обустраивать по принципу Вознесенского тракта.