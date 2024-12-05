Глава «Роскосмоса» заявил о готовности сделать ракеты «Орешник» еще мощнее

«Сколько нужно Министерству обороны, столько и сделаем», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности наращивания мощности «Орешника» и улучшения его характеристик.
Ранее, 1 декабря, Борисов заявил, что у России есть все возможности, чтобы обеспечить Минобороны ракетами «Орешник» в необходимом количестве.
Президент России Владимир Путин сообщил 21 ноября, что в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине в боевых условиях прошло испытание баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности.
В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит эти испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также раскрыл, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.