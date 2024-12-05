Глава «Роскосмоса» заявил о готовности сделать ракеты «Орешник» еще мощнее

В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит эти испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также раскрыл, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.