С 2025 года на Кубани воспитателям будут выплачивать ежемесячную надбавку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
С 1 января региональную ежемесячную надбавку в пять тысяч рублей станут выплачивать воспитателям детских садов. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания региона.
В следующем году для школьных учителей надбавку поднимут до 10 тысяч рублей. Водители скорой помощи продолжат получать региональную ежемесячную выплату в пять тысяч рублей.
По словам Вениамина Кондратьева, в 2025 году на социальную сферу выделили 376 миллиардов рублей. Он также отметил, что с 1 января все материальные поддержки проиндексируют на 4,5%.
Напомним, депутаты Кубани утвердили бюджет на 2025 год. С нового года увеличится объем средств на поддержку детей и семей с детьми, развитие здравоохранения и образования. Проект бюджета рассчитан на 2025−2027 годы.