В Самарской области уменьшилась средняя зарплата

«Для сравнения, в августе средняя зарплата составляла 64282 рубля. В сентябре прошлого года — 55200 рублей», — сообщили в службе статистики.
При этом в течение года были показатели и выше. Например, в марте фиксировалась средняя зарплата в размере 70626 рублей, в июне и июле — более 68 тысяч рублей.
Самые большие зарплаты получают представители следующих сфер:
- добыча полезных ископаемых — 95070 рублей;
- деятельность финансовая и страховая — 89647 рублей;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 80530 рублей.
В сфере образования средняя зарплата составила 60286 рублей, здравоохранения и социальных услуг — 62427 рублей.