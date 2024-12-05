Реконструкцию дороги на бульваре Архитекторов в Омске завершат в 2025 году

Подрядчик, компания «СтройТраст», уже выполнила значительную часть работ. На протяжении всего бульвара уложены два слоя асфальта, однако финальный верхний слой появится только в следующем году. Недавно открыли перекресток с улицей Волгоградской — теперь там доступно по три полосы движения в каждом направлении. В ближайшие дни будет открыт правоповоротный съезд с улицы Дмитриева на улицу Крупской.