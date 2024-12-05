Реконструкцию дороги на бульваре Архитекторов в Омске завершат в 2025 году

В Омске сроки завершения реконструкции бульвара Архитекторов сдвинули на год. Первоначально предполагалось, что реконструкция завершится 5 декабря 2024 года.
Стоимость проекта также выросла — теперь реконструкция дороги обойдется в 1 миллиард 858 миллионов рублей, вместо ранее запланированных полутора миллиардов. Как пояснили в администрации города, увеличение стоимости связано с уточнением объёмов работ после проведения государственной экспертизы.
Подрядчик, компания «СтройТраст», уже выполнила значительную часть работ. На протяжении всего бульвара уложены два слоя асфальта, однако финальный верхний слой появится только в следующем году. Недавно открыли перекресток с улицей Волгоградской — теперь там доступно по три полосы движения в каждом направлении. В ближайшие дни будет открыт правоповоротный съезд с улицы Дмитриева на улицу Крупской.
В мэрии объяснили, что сроки перенесли из-за ряда факторов, включая дополнительные объемы работ и особенности финансирования. По словам представителей администрации, секвестирование федерального финансирования и необходимость корректировки проекта также повлияли на ход реконструкции. В частности, часть работ, связанных с теплосетями, переносом коммуникаций и асфальтированием, выполнялись по отдельным этапам, чтобы минимизировать задержки.
Реконструкция дороги началась в октябре 2023 года с переустройства теплосетей на участке от улицы Комарова до 70 лет Октября. Завершение всех работ, включая благоустройство, планируется до конца 2025 года.