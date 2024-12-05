Поставку судна «Метеор 120» в Ростовскую область отложили

«Метеор» доставят в Ростовскую область во втором квартале 2025 года. Предполагается, что тогда же судно пройдет ходовые испытания.
Ранее же сообщалось о поставках судна в донской регион к осени 2024 года.
Поставка «Метеор 120» задержалась из-за того, что кораблестроители не смогли заменить импортные агрегаты судна, которые поставлялись недружественными странами на другие агрегаты.
Сначала испытания «Метеора 120» проведут на Волге, затем СПК «Дон» протестирует судно на дальних речных рейсах и на речных и морских водоемах.
Напомним, в Ростовской области с весны 2024 года начались водное сообщение между Ростовом и Азовом, а затем между Ростовом, Багаевской и Семикаракорском на скоростных судах на подводных крыльях «Валдай».
«Метеор 120Р» — судно на подводных крыльях, предназначенное для водных перевозок по судоходным рекам и водохранилищам. Предполагается, что «Метеоры» запустят из Ростова в Таганрог.