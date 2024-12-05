В Краснодаре началось строительство термального курорта за 3,5 млрд рублей

Термальный комплекс на Западном обходе планируют возвести за три года. Он будет разделен на открытую и закрытую зоны. Одновременно в комплексе смогут находиться около 3,5 тысяч человек. Общая площадь трехэтажного здания превысит 34 тысячи кв.м.