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В Краснодаре началось строительство термального курорта за 3,5 млрд рублей

Одновременно в комплексе смогут находиться около 3,5 тысяч человек.

В Краснодаре началось строительство термального комплекса за 3,5 млрд рублей, сообщает «РБК-Краснодар».

Термальный комплекс на Западном обходе планируют возвести за три года. Он будет разделен на открытую и закрытую зоны. Одновременно в комплексе смогут находиться около 3,5 тысяч человек. Общая площадь трехэтажного здания превысит 34 тысячи кв.м.

В термальном комплексе расположат кафе, рестораны, СПА, оздоровительные площадки, лаунж-зоны, медкабинеты, китайскую клинику и грязелечебницу. Для посетителей предусмотрена парковка на 350 автомобилей. Под открытым небом появятся подогреваемый бассейн, песочные зоны, галечное покрытие и территория отдыха. В закрытой части термального курорта расположат хамамы, парные и сауны.

Напомним, термальный курорт в Краснодаре проектирует немецкий архитектор. Виктор Хельфер назвал будущий термальный курорт самым большим и сложным своим проектом. Он отметил, что проект уникален не только в российских, но и в европейских масштабах.

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