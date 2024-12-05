Мишустин рассказал о нацпроекте «Инфраструктура для жизни»

В ходе выступления Мишустин доложил Путину о нацпроектах, которые послужат цели по созданию комфортной и безопасной среды.
«Прежде всего — это нацпроект “Инфраструктура для жизни”. В него закладываем мероприятия по обновлению не менее чем на 20% жилищного фонда, увеличению его доступности на первичном рынке, переселению из аварийных домов и модернизации коммунальных сетей», — сказал Мишустин.
Он добавил, что продолжится благоустройство городов и поселков, запланированы масштабные проекты дорожного строительства и ремонта, которые затронут как федеральную, так и региональную сеть, а также дальнейшее обновление парка общественного транспорта.