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Мишустин рассказал о нацпроекте «Инфраструктура для жизни»

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мероприятия по обновлению не менее чем на 20% жилищного фонда и увеличению его доступности на первичном рынке заложены в нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента России Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

В ходе выступления Мишустин доложил Путину о нацпроектах, которые послужат цели по созданию комфортной и безопасной среды.

«Прежде всего — это нацпроект “Инфраструктура для жизни”. В него закладываем мероприятия по обновлению не менее чем на 20% жилищного фонда, увеличению его доступности на первичном рынке, переселению из аварийных домов и модернизации коммунальных сетей», — сказал Мишустин.

Он добавил, что продолжится благоустройство городов и поселков, запланированы масштабные проекты дорожного строительства и ремонта, которые затронут как федеральную, так и региональную сеть, а также дальнейшее обновление парка общественного транспорта.

Мишустин Михаил
нацпроекты
Путин Владимир