В Ростове компания «Бештау» перенесла запуск завода ноутбуков на следующий год

Изначально запуск производства планировался осенью этого года. По словам Владимира Кузнецова, причиной сдвигов графика послужили затруднения в прохождении платежей с поставщиками комплектующих и логистические цепочки, а также задержки с технологическим присоединением к инженерным сетям.