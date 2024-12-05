В Ростове компания «Бештау» перенесла запуск завода ноутбуков на следующий год

Об этом ТАСС сообщил соучредитель компании «Бештау электроникс» Владимир Кузнецов.
Изначально запуск производства планировался осенью этого года. По словам Владимира Кузнецова, причиной сдвигов графика послужили затруднения в прохождении платежей с поставщиками комплектующих и логистические цепочки, а также задержки с технологическим присоединением к инженерным сетям.
В настоящее время оба завода находятся на этапе технического открытия — производство работает в тестовом режиме. Все необходимое оборудование завезли и подключили, а также набрали необходимый персонал.
Елизавета Ростовская, ИА «ДОН 24».