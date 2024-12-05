Мишустин заявил, что РФ нарастит число спутников, беспилотников и авиации

«Достижению независимости в космических сервисах и услугах послужит увеличение числа космических аппаратов, что предусмотрено нацпроектом “Развитие многоспутниковой орбитальной группировки”, — рассказал премьер, докладывая о новых национальных проектах.
По его словам, в рамках нацпроекта по повышению транспортной мобильности будут завершены разработки, необходимые для повышения эксплуатационных характеристик воздушных судов, и освоено производство наиболее значимых элементов.
«Продолжится и реализация нацпроекта “Беспилотные авиационные системы”. Он содержит мероприятия по разработке и серийному производству таких машин и комплектующих, расширению необходимой для них инфраструктуры», — сказал Мишустин.