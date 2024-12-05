Мишустин заявил, что РФ нарастит число спутников, беспилотников и авиации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия будет наращивать свою орбитальную группировку, развивать производство беспилотников и авиационных компонентов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента РФ Владимира Путина.