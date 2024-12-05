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Мишустин: РФ наладит выпуск высокоскоростных электропоездов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия планирует выпускать высокоскоростные электропоезда и создать универсальную платформу для производства автомобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента РФ Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

«В автопроме предстоит создать универсальную модульную платформу, состоящую из разнообразных узлов и агрегатов, для постановки на производство автомобилей различных классов. В железнодорожном транспорте — наладить выпуск высокоскоростных электропоездов», — сказал Мишустин, говоря о нацпроекте «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

В рамках еще одного технологического нацпроекта — в агропромышленной сфере — планируется увеличить долю новой российской техники и оборудования внутри страны, а также стимулировать инвестиции в научные разработки и их апробации в области селекции и генетики, сообщил премьер-министр.

В свою очередь, нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» «направлен в том числе на расширение глобального присутствия России на международном рынке атомных и смежных разработок, а также обеспечение отечественным оборудованием нашего ТЭК», сказал Мишустин.

Мишустин Михаил
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