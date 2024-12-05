Мишустин: РФ наладит выпуск высокоскоростных электропоездов

«В автопроме предстоит создать универсальную модульную платформу, состоящую из разнообразных узлов и агрегатов, для постановки на производство автомобилей различных классов. В железнодорожном транспорте — наладить выпуск высокоскоростных электропоездов», — сказал Мишустин, говоря о нацпроекте «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
В рамках еще одного технологического нацпроекта — в агропромышленной сфере — планируется увеличить долю новой российской техники и оборудования внутри страны, а также стимулировать инвестиции в научные разработки и их апробации в области селекции и генетики, сообщил премьер-министр.
В свою очередь, нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» «направлен в том числе на расширение глобального присутствия России на международном рынке атомных и смежных разработок, а также обеспечение отечественным оборудованием нашего ТЭК», сказал Мишустин.