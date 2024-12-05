В Камской долине могут построить теннисный парк

На территории суммарной площадью 2 га возведут двухэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м. На участке комплекса построят три открытых теннисных корта площадью 36×18 м, волейбольную площадку, площадку для падл-тенниса. На первом этаже самого здания откроются офисы, кафе, спортивные магазины, на втором этаже — универсальный спортзал. В проект инвестируют 303 млн руб. Приступить к строительно-монтажным работам «Компания Грейт» рассчитывает в 2024 году, а ввести комплекс в эксплуатацию — в 2028-м. Теннисный парк «Спешилов» будет оказывать услуги аренды кортов и универсального спортзала.