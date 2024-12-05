В Камской долине могут построить теннисный парк

Объект разместится рядом с автосалоном «Сильвер Моторс», который развивают собственники «Спортхолла».
На территории суммарной площадью 2 га возведут двухэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м. На участке комплекса построят три открытых теннисных корта площадью 36×18 м, волейбольную площадку, площадку для падл-тенниса. На первом этаже самого здания откроются офисы, кафе, спортивные магазины, на втором этаже — универсальный спортзал. В проект инвестируют 303 млн руб. Приступить к строительно-монтажным работам «Компания Грейт» рассчитывает в 2024 году, а ввести комплекс в эксплуатацию — в 2028-м. Теннисный парк «Спешилов» будет оказывать услуги аренды кортов и универсального спортзала.
Инициатива претендует на получение статуса «приоритетный инвестиционный проект». Этот статус позволит «Компании Грейт» получить в аренду без торгов участки для строительства. Один из них принадлежит муниципалитету, на другой госсобственность не разграничена. Проект теннисного парка должен сегодня рассматриваться на заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.
Напомним, что «Компания Грейт» собирается реконструировать спорткомплекс «Спортхолл» в микрорайоне Парковом. Проект недавно получил статус приоритетного инвестиционного. Компания обустроит открытую спортплощадку и собирается возвести еще одно здание со спортзалом, рестораном, кафе и офисами.