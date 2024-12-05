В Пермском крае закрыли фейковый завод по производству молочных продуктов

«ООО “Кант” оформили документы, согласно которым на заводе компании изготовилось 4,5 тонн сливочного масла и 9,9 тонн сыра. Однако когда сотрудники ведомства выехали на место, где должно было располагаться предприятие, никаких цехов по изготовлению молочной продукции обнаружено не было», — пояснили в Россельхознадзоре.