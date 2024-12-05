В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей

Так, за пять лет будет построена первая очередь грандиозного туристско-рекреационного комплекса стоимостью почти в 10 млрд рублей. Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства в размере 18 млрд рублей. В том же городе будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке Коктебель. Еще по двум меморандумам в Крыму создадут производства гипсокартона и пластиковых изделий.