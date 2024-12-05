В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей

«В сфере курортов Республики Крым реализуется 241 инвестиционный проект общим объемом инвестиций 247,4 миллиарда рублей. Проекты касаются создания санаториев, отелей и развития сферы курортов и туризма», — приводит его слова пресс-служба министерства.
В частности, по словам Ганзия, году произведена полная реновация зданий и канатной дороги на плато Ай-Петри, открыты три новых отеля и новые объекта показа.
Он также отметил, что доля туристской индустрии в валовом региональном продукте Крыма достигает 7%, это третье место среди регионов России и первое в Южном федеральном округе.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России.
Шестой по счету ЯМЭФ стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. В нем принимают участие более 4500 участников из 89 стран мира. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.
Так, за пять лет будет построена первая очередь грандиозного туристско-рекреационного комплекса стоимостью почти в 10 млрд рублей. Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства в размере 18 млрд рублей. В том же городе будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке Коктебель. Еще по двум меморандумам в Крыму создадут производства гипсокартона и пластиковых изделий.