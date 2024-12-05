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Почти 50 тысяч работников не хватает Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря, УралПолит.Ru. Региону не хватает почти 50 тысяч работников в разных сферах. Об этом журналистам сообщил директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в регионе на 4 декабря открыто 49,3 тысячи вакансий. При этом на учете в центре занятости стоят всего 8,1 тысячи свердловчан, пишет РБК Екатеринбург.

«Мы живем в условиях дефицита персонала. Нехватка кадров сейчас везде: и в Азии, и в Европе, и в США», — приводит издание слова Антонова.

Он добавил, что в Свердловской области больше всего не хватает кадров в промышленности, добыче полезных ископаемых, металлообработке, строительстве и на сталелитейных производствах. Он также подчеркнул, что рост зарплат есть, однако в настоящее время он замедлился.

УралПолитRu ранее сообщал, что свердловчане хотят зарабатывать больше. Зарплатные ожидания жителей выросли на 15% и достигли 73,8 тысяч рублей.

занятость