Почти 50 тысяч работников не хватает Свердловской области

По его словам, в регионе на 4 декабря открыто 49,3 тысячи вакансий. При этом на учете в центре занятости стоят всего 8,1 тысячи свердловчан, пишет РБК Екатеринбург.
«Мы живем в условиях дефицита персонала. Нехватка кадров сейчас везде: и в Азии, и в Европе, и в США», — приводит издание слова Антонова.
Он добавил, что в Свердловской области больше всего не хватает кадров в промышленности, добыче полезных ископаемых, металлообработке, строительстве и на сталелитейных производствах. Он также подчеркнул, что рост зарплат есть, однако в настоящее время он замедлился.
УралПолитRu ранее сообщал, что свердловчане хотят зарабатывать больше. Зарплатные ожидания жителей выросли на 15% и достигли 73,8 тысяч рублей.