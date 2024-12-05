Речные суда «Валдай» перестали курсировать в Ростовской области

Речная навигация стартовала 30 марта текущего года. За это время суда на подводных крыльях «Валдай» совершили по Дону почти 1,5 тыс. рейсов и перевезли более 19 тыс. пассажиров.
На период зимы судна поднимут на береговое хранение.
Сезон речной навигации завершился в Ростовской области сегодня, 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба судоходной пассажирской компании «Дон».
Речная навигация стартовала 30 марта текущего года. За это время суда на подводных крыльях «Валдай» совершили по Дону почти 1,5 тыс. рейсов и перевезли более 19 тыс. пассажиров.
На период зимы судна поднимут на береговое хранение.