Кинотеатру быть: в Волгограде одобрили проект восстановления «Юбилейного»

Как сообщает V102.RU, проектная документация была разработана волгоградской специализированной организацией.
Перед разработкой проекта, специалисты тщательно обследовали объект и провели комплекс исследований. Для воссоздания современного облика будут снова возведены фасады, которые украсит современная подсветка. Приведут в порядок главную лестницу и украсят ее живыми растениями, а также построят пандусы для маломобильных групп населения.
На площади возле самого здания запланировано создание зеленой зоны, установка детского городка и установка фонтана. После постройки территория послужит площадкой для проведения массовых мероприятий и праздников.