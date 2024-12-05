Кинотеатру быть: в Волгограде одобрили проект восстановления «Юбилейного»

Перед разработкой проекта, специалисты тщательно обследовали объект и провели комплекс исследований. Для воссоздания современного облика будут снова возведены фасады, которые украсит современная подсветка. Приведут в порядок главную лестницу и украсят ее живыми растениями, а также построят пандусы для маломобильных групп населения.