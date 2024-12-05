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Кинотеатру быть: в Волгограде одобрили проект восстановления «Юбилейного»

В Волгограде независимые эксперты одобрили проект восстановления бывшего кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе.

Как сообщает V102.RU, проектная документация была разработана волгоградской специализированной организацией.

Перед разработкой проекта, специалисты тщательно обследовали объект и провели комплекс исследований. Для воссоздания современного облика будут снова возведены фасады, которые украсит современная подсветка. Приведут в порядок главную лестницу и украсят ее живыми растениями, а также построят пандусы для маломобильных групп населения.

На площади возле самого здания запланировано создание зеленой зоны, установка детского городка и установка фонтана. После постройки территория послужит площадкой для проведения массовых мероприятий и праздников.