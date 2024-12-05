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Все марки топлива вновь подорожали в Воронежской области

Заметнее всего в цене прибавил дизель.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области вновь выросли цены на все марки топлива. Об этом сообщает Воронежстат сегодня, 5 декабря. За прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря, заметнее всего увеличилась стоимость дизельного топлива — на 26 копеек. Средняя цена составляет 65,16 рубля за литр.

Тем временем, 92-й бензин подорожал на 20 копеек — до 55,19 рубля за литр, стоимость литра бензина АИ-95 выросла до 60,39 рубля (+17 копеек). Ожидаемо подорожал и 98-й бензин — до 82,14 рубля за литр (+15 копеек).

Неделю назад, с 18 по 24 ноября, 92-й бензин прибавил 23 копейки, 95-й и 98-й — по 19 копеек, дизель — десять копеек.

Напомним, что еще в начале июня все топливо стоило значительно меньше — АИ-98 (69,51), АИ-95 (56,74), АИ-92 (51,54) и дизельное топливо (61,11).

топливо