Все марки топлива вновь подорожали в Воронежской области

В Воронежской области вновь выросли цены на все марки топлива. Об этом сообщает Воронежстат сегодня, 5 декабря. За прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря, заметнее всего увеличилась стоимость дизельного топлива — на 26 копеек. Средняя цена составляет 65,16 рубля за литр.