В Краснодаре озвучили дату подорожания проезда в транспорте КТТУ

Об изменении в тарифной политике в краевой столице было известно еще 5 ноября. Тогда власти заявили, что стоимость запасных частей для подвижных составов, а также коммунальных услуг увеличилась на 17%. Поэтому для стабильной работы общественного транспорта возникла необходимость выйти с предложением об увеличении стоимости проезда.