В Краснодаре озвучили дату подорожания проезда в транспорте КТТУ

Стоимость проезд в общественном транспорте МУП «КТТУ» составит 50 рублей, что на 10 рублей больше, чем в данный момент. Горожане начнут оплачивать проезд по новым тарифам уже с субботы, 7 декабря. Провоз багажа обойдется в такую же сумму, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В администрации города уточняют, что не изменится цена на маршрутах, которые работают по брутто-контрактам (№ № 33, 102А, 121А, 140А, 155А, 160А, 163А, 101А, 83, 19, 89, 91, 32, 120А, 66). Стоимость сохранится в размере 40 рублей.
Об изменении в тарифной политике в краевой столице было известно еще 5 ноября. Тогда власти заявили, что стоимость запасных частей для подвижных составов, а также коммунальных услуг увеличилась на 17%. Поэтому для стабильной работы общественного транспорта возникла необходимость выйти с предложением об увеличении стоимости проезда.
По данным МУП «КТТУ», с 2019 по 2023 годы для закупили 103 трамвая и 72 троллейбуса, из них 50 — с автономным ходом — и 23 электробуса.
До конца года должны выбрать подрядчика по проектированию трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей.