Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 6 декабря перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 6 декабря 2024 года, пятницу. Так, перед выходными в Беларуси курс доллара и курс евро уменьшены, однако, наоборот, немного увеличен курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 6 декабря, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4795 белорусского рубля, 1 евро — 3,6630 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3467 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями валют, которые были установлены на четверг, 5 декабря, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля несколько подрос. Ощутимее других валют поменялся курс американской валюты.
В денежном выражении на 6 декабря, пятницу, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США понижен на 0,0128 белрубля, курс 1 евро потерял 0,0048 белрубля, а курс 100 российских рублей поднялся на 0,0078 белрубля.
Тем временем министр архитектуры заявил о реновации жилья в Беларуси. До этого глава Минархитектуры заявил о проведении масштабной реновации жилищного фонда.
Еще премьер Головченко высказался о жилье для белорусов, которые не имеют право на господдержку.