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Поселок Листвянка вводит туристический налог

Размер сбора составит не менее 100 рублей в сутки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Посёлок Листвянка на берегу Байкала вводит туристический налог с 1 января 2025 года. Соответствующее решение принято во время заседания думы поселения, которое прошло 3 декабря, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района, размер налога составит 1% от стоимости пребывания в гостиницах и отелях, входящих в перечень аккредитованных объектов, и не менее 100 рублей в сутки.

Напомним, что ранее туристический налог ввели шесть поселений Иркутского муниципального округа. Речь идёт о Большой Речке, Большом Голоустном, а также Молодёжном, Уриковском, Хомутовском и Ушаковском муниципальных образованиях. Налог начнёт действовать с 1 января 2025 года.

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