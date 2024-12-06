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На ЯМЭФ пописаны соглашения на сумму более 37 млрд рублей

В Уфе прошел шестой Ялтинский международный экономический форум.

По итогам подписано 9 соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 млрд рублей.

Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию:

  • жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей;
  • многофункционального комплекса в Керчи с объемом инвестиций почти 10 млрд рублей;
  • туристического комплекса в пгт Коктебель на сумму свыше 4 млрд рублей;
  • объектов по производству гипсокартона на 500 млн рублей и изделий из пластика на 75 млн рублей.

Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве по реализации на территории республики инвестиционных проектов между АО «Корпорация развития Республики Крым» и инвестором ООО «СЗ “Симферопольская девелоперская компания”.

В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленной политики Республики Крым и Министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан.

«Все перечисленные проекты сыграют значимую роль в дальнейшем развитии нашего региона. Их реализация позволит создать новые рабочие места и даст новый импульс ряду важных экономических отраслей», написал в ТГ-канале глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая результаты форума.