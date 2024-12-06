На ЯМЭФ пописаны соглашения на сумму более 37 млрд рублей

По итогам подписано 9 соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 млрд рублей.
Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию:
- жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей;
- многофункционального комплекса в Керчи с объемом инвестиций почти 10 млрд рублей;
- туристического комплекса в пгт Коктебель на сумму свыше 4 млрд рублей;
- объектов по производству гипсокартона на 500 млн рублей и изделий из пластика на 75 млн рублей.
Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве по реализации на территории республики инвестиционных проектов между АО «Корпорация развития Республики Крым» и инвестором ООО «СЗ “Симферопольская девелоперская компания”.
В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленной политики Республики Крым и Министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан.
«Все перечисленные проекты сыграют значимую роль в дальнейшем развитии нашего региона. Их реализация позволит создать новые рабочие места и даст новый импульс ряду важных экономических отраслей», написал в ТГ-канале глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая результаты форума.