Прокуратура Тайшета пресекла незаконную выдачу займов

Тайшетская межрайонная прокуратура выявила и пресекла незаконную микрофинансовую деятельность индивидуального предпринимателя в городе Тайшете. Предприниматель под видом договоров купли-продажи и хранения подержанных вещей незаконно предоставлял потребительские займы физическим лицам, не имея на это права, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) прокуратуры по региону.
В ходе проверки исполнения законодательства о микрофинансовой деятельности было установлено, что индивидуальный предприниматель не относился к числу субъектов, имеющих право осуществлять микрофинансовую деятельность. Несмотря на это, он активно предоставлял займы гражданам, маскируя их под другие виды сделок.
На основании выявленных нарушений прокуратура предъявила иск о признании деятельности предпринимателя незаконной и её запрете. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов лицами, не имеющими на это права.
Суд полностью удовлетворил исковые требования. В результате незаконная деятельность была прекращена, а предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей.