Прокуратура Тайшета пресекла незаконную выдачу займов

На основании выявленных нарушений прокуратура предъявила иск о признании деятельности предпринимателя незаконной и её запрете. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов лицами, не имеющими на это права.