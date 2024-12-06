Пермь и Кизел свяжет ежедневная скоростная электричка

Администрация Кизела рассказала о запуске с 16 декабря ежедневной скоростной электрички до Перми. Электропоезд «Финист» будет находиться в пути три часа.
Из Кизела электричка будет отправляться в 05:14, время прибытия на станцию «Пермь-2» — 08:19. На пути следования электропоезда будут станции: «Углеуральская», «Левшино», «Молодежная», «Мотовилиха» и «Пермь-1».
В обратном направлении из Перми до Кизела «Финист» отправится в 18:15, время прибытия в пункт назначения — 21:14.
Стоимость проезда в один конец — 421 ₽, для студентов и школьников действует скидка 50%, дети до 7 лет — бесплатно.
В Пермском крае с 7 декабря запустят два «Горнолыжных экспресса». Любителей горных лыж электрички довезут до Губахи и Чусового.