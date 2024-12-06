Минстрой придумал, как обеспечить квартирами всех желающих

Министерство строительства сегодня прорабатывает специфическую форму кооперации, которая позволит улучшить жилищные условия россиян. Оно предложило создать патронатные жилищно-строительные кооперативы с государственной поддержкой. Инициировать формирование такой организации будут органы государственной или муниципальной власти. Они же определят, кто сможет стать участником таких кооперативов. Местные власти будут предоставлять земельные участки и возможность получения займов на строительство под невысокий процент и на долгий срок.

Механизм жилищных кооперативов, которые создавались по решениям органов власти, существовал еще в СССР, да и в постсоветской России. Однако не все вопросы, касающиеся защиты прав пайщиков, советская власть сумела решить, напомнила Ольга Корниенко. «В моей личной практике есть история, когда пайщики кооператива, который был создан по решению исполкома в 1986 году, смогли получить свои квартиры только в 2022-м уже как обманутые дольщики», — уточнила представитель Минстроя.

По ее мнению, ждать жилье 40 лет — это не тот срок, который позволит быстро улучшить жилищные условия россиян. Для ускорения процесса и повышения эффективности механизма надо будет подумать о залоге пая. «Потому что без этого условия, без получения заемных средств на условиях, схожих с ипотечным кредитованием, в том числе льготным ипотечным кредитованием, этот механизм может не получить столь активного развития, на которое мы будем надеяться», — уточнила Корниенко.