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Почти тонну подозрительного мяса нашли в Екатеринбурге

На Урале прошли совместные рейды сотрудников Россельхознадзора и ГИБДД.

Сотрудники регионального Россельхознадзора совместно с сотрудниками свердловской Госавтоинспекции 4 декабря проверили порядка 30 транспортных средств, перевозивших животноводческий груз и выявили на одной из дорог Екатеринбурга перевозку мяса без ветеринарных сопроводительных документов.

Как пояснил индивидуальный предприниматель, в чьей машине инспекторы обнаружили 900 кг туш крупного рогатого скота, предназначенных для реализации, мясо следовало из колхоза одного из колхозов в Свердловской области на екатеринбургский рынок.

«Груз перевозился без специального рефрижераторного оборудования, без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки и клейма, также не было сведений о происхождении продукции, ее дате выработки и сроках годности», — рассказали в Россельхознадзоре.

Вынесено требование об изъятии продукции из оборота. Туши переданы собственнику на ответственное, ему грозит административная ответственность за нарушения.