На Кубани уровень безработицы достиг рекордного минимума. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.
«В регионе всего 2% безработных, на рынке трудятся 2,9 миллиона человек», — написала в телеграм-канале Минькова.
При этом замглавы края отметила, что проблема нехватки кадров все же сохраняется. Сейчас разрабатываются новые подходы к взаимодействию экономики и образования.
Также известно, что в этом году зарегистрировано 375 случаев травматизма на производствах — это на 15% меньше, чем в прошлом году.