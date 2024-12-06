Олбани
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани уровень безработицы достиг рекордного минимума

В Краснодарском крае снизился процент нетрудоустроенных людей.

На Кубани уровень безработицы достиг рекордного минимума. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

«В регионе всего 2% безработных, на рынке трудятся 2,9 миллиона человек», — написала в телеграм-канале Минькова.

При этом замглавы края отметила, что проблема нехватки кадров все же сохраняется. Сейчас разрабатываются новые подходы к взаимодействию экономики и образования.

Также известно, что в этом году зарегистрировано 375 случаев травматизма на производствах — это на 15% меньше, чем в прошлом году.

занятость