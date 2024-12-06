Бюджет Красноярского края впервые превысил 500 миллиардов рублей

В частности, регион будет участвовать в 13 из 19 национальных проектах, общий объем финансирования которых составит 48,7 миллиарда рублей. Большой объем финансирования предусмотрен на решение социальных вопросов, в числе которых помощь участникам спецоперации и их семьям, расселение ветхих домов, предоставление жилья детям-сиротам, модернизация социальных объектов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что высокий кредитный рейтинг Красноярского края был подтвержден.
Фото: ФедералПресс / Станислав Казаченко.
«Мы находимся практически на старте реализации новых национальных целей развития страны, обозначенных президентом, и нового этапа в истории нашего края. Поэтому единогласное принятие главного финансового документа является для нас очень важным решением. Теперь мы ожидаем подписание бюджета губернатором края», — прокомментировал заместитель председателя правительства Красноярского края — министр финансов Владимир Бахарь.