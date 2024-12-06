Бюджет Красноярского края впервые превысил 500 миллиардов рублей

В частности, регион будет участвовать в 13 из 19 национальных проектах, общий объем финансирования которых составит 48,7 миллиарда рублей. Большой объем финансирования предусмотрен на решение социальных вопросов, в числе которых помощь участникам спецоперации и их семьям, расселение ветхих домов, предоставление жилья детям-сиротам, модернизация социальных объектов.