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Бюджет Красноярского края впервые превысил 500 миллиардов рублей

КРАСНОЯРСК, 6 декабря, ФедералПресс. Законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет на 2025 год. Доходы зафиксированы на уровне 426,5 миллиарда рублей, расходы — 504,9 миллиарда. Это рекордные цифры в истории региона, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Источник: ТАСС

В частности, регион будет участвовать в 13 из 19 национальных проектах, общий объем финансирования которых составит 48,7 миллиарда рублей. Большой объем финансирования предусмотрен на решение социальных вопросов, в числе которых помощь участникам спецоперации и их семьям, расселение ветхих домов, предоставление жилья детям-сиротам, модернизация социальных объектов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что высокий кредитный рейтинг Красноярского края был подтвержден.

Фото: ФедералПресс / Станислав Казаченко.

«Мы находимся практически на старте реализации новых национальных целей развития страны, обозначенных президентом, и нового этапа в истории нашего края. Поэтому единогласное принятие главного финансового документа является для нас очень важным решением. Теперь мы ожидаем подписание бюджета губернатором края», — прокомментировал заместитель председателя правительства Красноярского края — министр финансов Владимир Бахарь.

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