Мэрия Екатеринбурга выставила на торги участок под реновацию на Эльмаше

На площадке расположено 6 домов, построенных в 40-х годах прошлого века. Девелопер, который выиграет конкурс, должен будет их снести и построить взамен новые жилые дома, детский сад минимум на 100 мест, а также универсальный спортивный объект. Общая площадь территории, которую власти отдают под реновацию, более 20 тыс. кв. м. Застроить и благоустроить площадку застройщик должен будет в течение 5 лет.