Мэрия Екатеринбурга выставила на торги участок под реновацию на Эльмаше

Начальная цена аукциона составит 514 тыс. 070 рублей. Повышение ставки может быть на уровне 25 тыс. 703 рублей. Общая площадь участка составляет почти 21 тыс. кв. м.
На площадке расположено 6 домов, построенных в 40-х годах прошлого века. Девелопер, который выиграет конкурс, должен будет их снести и построить взамен новые жилые дома, детский сад минимум на 100 мест, а также универсальный спортивный объект. Общая площадь территории, которую власти отдают под реновацию, более 20 тыс. кв. м. Застроить и благоустроить площадку застройщик должен будет в течение 5 лет.
Добавим, что до этого застройщики устроили длительные торги за участок в границах улиц Московской — Гурзуфской. Изначальная цена участка составляла 101 тыс. рублей. Застройщики подняли цену до 47 млн рублей в течение нескольких дней.