В Самаре на дептранс подали в суд из-за дефектов на городских дорогах

В частности, на всем протяжении улиц Уральской, Утевской, Заводского шоссе, Кабельной, Дачной, Новоурицкой и Урицкого обнаружены дефекты (ямы и выбоины). Кроме того, на указанных участках некорректно работают электронные табло и нет дорожной разметки.
В числе прочего департамент транспорта не урегулировал порядок организации дорожного движения. По итогам проверки прокуратура внесла чиновникам представление об устранении нарушений, однако требования контрольного органа не были исполнены.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в Ленинский районный суд Самары. Он признал незаконным бездействие профильного департамента и обязал чиновников провести необходимую работу.