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В Самаре на дептранс подали в суд из-за дефектов на городских дорогах

Прокуратура установила, что дороги на семи самарских улицах содержались в неудовлетворительном состоянии. Нарушения были выявлены во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Источник: Коммерсантъ

В частности, на всем протяжении улиц Уральской, Утевской, Заводского шоссе, Кабельной, Дачной, Новоурицкой и Урицкого обнаружены дефекты (ямы и выбоины). Кроме того, на указанных участках некорректно работают электронные табло и нет дорожной разметки.

В числе прочего департамент транспорта не урегулировал порядок организации дорожного движения. По итогам проверки прокуратура внесла чиновникам представление об устранении нарушений, однако требования контрольного органа не были исполнены.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в Ленинский районный суд Самары. Он признал незаконным бездействие профильного департамента и обязал чиновников провести необходимую работу.