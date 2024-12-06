В Самаре на дептранс подали в суд из-за дефектов на городских дорогах

В частности, на всем протяжении улиц Уральской, Утевской, Заводского шоссе, Кабельной, Дачной, Новоурицкой и Урицкого обнаружены дефекты (ямы и выбоины). Кроме того, на указанных участках некорректно работают электронные табло и нет дорожной разметки.