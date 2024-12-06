Свердловские депутаты расширили меры поддержки бизнеса и граждан

В первую очередь народные избранники одобрили изменения в областной бюджет на этот год: за счет роста налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений бюджетные доходы увеличились на 6,8 миллиарда рублей. Это позволило расширить финансирование отдельных направлений. Например, дополнительно выделено 2,4 миллиарда рублей на модернизацию амбулаторно-поликлинических учреждений, около 4 миллиардов рублей — на единовременные выплаты участникам СВО, 700 миллионов рублей — на социальную поддержку и лекарственное обеспечение уральцев с онкологическими заболеваниями. Также дополнительно распределено чуть более 980 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот, 923 миллиона рублей — на выплаты педагогам за классное руководство.