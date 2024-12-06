Свердловские депутаты расширили меры поддержки бизнеса и граждан

В первую очередь народные избранники одобрили изменения в областной бюджет на этот год: за счет роста налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений бюджетные доходы увеличились на 6,8 миллиарда рублей. Это позволило расширить финансирование отдельных направлений. Например, дополнительно выделено 2,4 миллиарда рублей на модернизацию амбулаторно-поликлинических учреждений, около 4 миллиардов рублей — на единовременные выплаты участникам СВО, 700 миллионов рублей — на социальную поддержку и лекарственное обеспечение уральцев с онкологическими заболеваниями. Также дополнительно распределено чуть более 980 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот, 923 миллиона рублей — на выплаты педагогам за классное руководство.
«Кроме этого, муниципалитетам направили средства на строительство объектов инфраструктуры, решение вопросов, связанных с газификацией и оказанием других коммунальных услуг. Это хорошая поддержка населенных пунктов и социальной сферы региона в целом», — прокомментировала председатель областного парламента Людмила Бабушкина.
Расширили депутаты меры поддержки предприятий и организаций, отдельных категорий уральцев. Так, до 170 тысяч рублей повышена единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на ремонт жилья, собственниками которого они являются.
Теперь господдержку — льготные кредиты, субсидии на покупку техники, пониженную налоговую ставку единого сельхозналога и другие — смогут получать крестьянские и фермерские хозяйства, созданные без образования юридического лица. А участие региона в федеральном пилотном проекте по применению автоматизированной упрощенной системы налогообложения позволит упростить налоговое администрирование для предпринимателей и микропредприятий.
По решению депутатов возможность получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль распространена на предприятия, которые оказывают безвозмездную финансовую помощь образовательным организациям — участникам проекта «Уральская инженерная школа». Напомним: ранее в регионе были приняты законы, по которым получить данный налоговый вычет могут представители бизнеса, вложившие средства в обновление материально-технической базы колледжей и техникумов.
«За последние годы с коллегами приняли много решений по налоговым вычетам для предприятий, участвующих в реализации различных инвестиционных проектов, и продолжаем это делать. Наша задача — чтобы крупный бизнес был заинтересован оказывать помощь образовательным организациям», — уточнила Людмила Бабушкина.