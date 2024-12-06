Цифровизация убивает фермерство в Хабаровском крае

— Натуральный молочный продукт по определению дешёвым быть не может, потому что производство в нынешних условиях очень дорогое. Однако в последние годы цены на него если и поднимались, то зачастую даже ниже уровня инфляции. Посмотрите, например, на натуральные фруктовые соки — ещё недавно за литр просили столько же, сколько за литр молока, а сегодня они далеко впереди. На моём производстве, а я им занимаюсь уже семь лет, сильных скачков цен не было ни разу, да и откуда им взяться? Я делаю один и тот же продукт по той же технологии, что и в начале пути. Вопрос здесь в другом.