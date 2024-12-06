Цифровизация убивает фермерство в Хабаровском крае

Частный хабаровский сельхозпроизводитель Михаил Утробин о росте цен на молочную продукцию для населения:
— Натуральный молочный продукт по определению дешёвым быть не может, потому что производство в нынешних условиях очень дорогое. Однако в последние годы цены на него если и поднимались, то зачастую даже ниже уровня инфляции. Посмотрите, например, на натуральные фруктовые соки — ещё недавно за литр просили столько же, сколько за литр молока, а сегодня они далеко впереди. На моём производстве, а я им занимаюсь уже семь лет, сильных скачков цен не было ни разу, да и откуда им взяться? Я делаю один и тот же продукт по той же технологии, что и в начале пути. Вопрос здесь в другом.
Дело в том, что ещё несколько лет назад в России была введена такая мера, как обязательная маркировка молочной продукции. Вы наверняка видели наклейки с QR-кодами на упаковках — они уникальные, и если считать их специальным приложением, то можно получить максимально полную информацию о товаре. Так вот, сначала требования по маркировке коснулись крупных производителей, а с 1 сентября 2024 года дело дошло до кооперативов и крестьянско-фермерских хозяйств.
Фактически вместе с введением жёсткого контроля недобросовестным производителям прикрыли возможность гнать фальсификат. Теперь они должны придерживаться общих правил и делать качественно — это дороже, отсюда и рост цен, которые фиксирует Росстат. И потребители это тоже, понятное дело, заметили. Просто раньше можно было написать на банке, что там сметана, а по факту покупатель за недорого получал смесь обезжиренного сухого молока и пальмового масла. Сейчас такое не пройдёт.
Ещё раз подчеркну, что у тех, кто изначально выпускал качественную продукцию, цены особенно сильно не выросли — тут вопрос нужно задать именно крупным производителям, а не небольшим фермерам. Подняли цены те, кто выпускает по несколько десятков тонн в день, что и зафиксировано в статистике. Это могло произойти, например, если производство раньше работало на некачественном сухом молоке, а теперь, благодаря контролю, они были вынуждены перейти на натуральное цельное. В этом случае понятно, почему у них цены взлетели.
Бесспорно, введение обязательной маркировки положительно сказалось на качестве, но однозначным благом назвать его нельзя. Многие микропроизводители просто взвыли и сейчас собираются закрываться. Мы все прекрасно понимаем, в какое время сейчас живём — сначала коронавирус, потом специальная военная операция — экономическая ситуация и так не самая устойчивая, а тут по мелким хозяйствам решили вдарить цифровизацией. Это всё дополнительные затраты, которые ставят их в сложные условия.
Если посмотреть на капитальные затраты по организации маркировки, то они относительно небольшие — мне это стоило порядка 400 тысяч рублей, не считая наклеек, на который наносится QR-код. Были приобретены специальные принтеры, программное обеспечение и лицензии. Но вопрос в другом: чтобы обеспечить процесс, в производственную цепочку приходится добавлять одного-двух человек, которым нужно платить зарплату. Да и лицензии требуют ежегодного продления. Плюс ко всему нужен качественный быстрый интернет, чтобы система функционировала, а в сёлах с этим проблемы.
Для больших предприятий все эти затраты — капля в море. С учётом больших объёмов производства они без проблем могут вложить все затраты в себестоимость, и потребитель этого практически не ощутит. А вот для микрохозяйства это становится непозволительной роскошью — ценой «на полке» их не отбить. На этом фоне ни о какой ценовой конкуренции говорить не приходится. Многие уже откровенно говорят, что не могут вывозить данную ситуацию. Например, есть у нас переработчики, которые покупают 20 литров молока и делают из него несколько килограммов сыра по уникальной рецептуре, которых ставят в пример. И при таких объёмах потянуть цифровизацию они не в состоянии.
Сейчас мелкие производители фактически выпускают самые высококачественные продукты по семейным рецептам, и в нынешнем положении мы просто рискуем их потерять и убить целый сегмент рынка. При этом и удорожание производства ни к чему хорошему не приведёт. В нынешних условиях отрасли просто необходима сегментация и отделение на законодательном уровне крупных производителей от мелких. И последние должны иметь возможность отказаться от поголовной цифровизации. Сейчас же в одинаковые условия поставлены обладатели многоголового стада и владельцы одной-двух бурёнок. То же самое касается и переработчиков.