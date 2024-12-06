Еще 20 тонн мандаринов завезли в Свердловскую область

На Средний Урал на днях поступила еще одна крупная партия мандаринов — более 20 тонн. По данным Уральского таможенного управления, в общей сложности с начала 2024 года в регион импортировано почти 4 тысяч тонн главного «вкусного» символа Нового года на 440 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.