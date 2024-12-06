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Еще 20 тонн мандаринов завезли в Свердловскую область

С начала года в регион поступило более 4 тысяч тонн этих цитрусовых.

На Средний Урал на днях поступила еще одна крупная партия мандаринов — более 20 тонн. По данным Уральского таможенного управления, в общей сложности с начала 2024 года в регион импортировано почти 4 тысяч тонн главного «вкусного» символа Нового года на 440 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Также в Свердловскую область из Китая, Турции и Узбекистана ввезли 1,8 тысячи тонн лимонов, более 870 тонн помело и грейпфрутов, 60 тонн апельсинов и более 300 килограммов лайма на общую сумму более 720 миллионов рублей.