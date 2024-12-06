ФАС проверит производителей сливочного масла

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей сливочного масла после обращений граждан по поводу роста цен на продукцию, заявили в ведомстве.
«ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен», — сообщили в службе.
Ведомство проверяет соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, которые в том числе могут привести к установлению или поддержанию цен.
Внеплановые выездные проверки проходят в семи компаниях в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Предприятия производят молочную продукцию, в том числе сливочное масло.
По словам службы, окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.