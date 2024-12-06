Власти Самары дополнительно приобретут более 60 бункеров для сбора мусора

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Артем Ефимов, считает, что под крупногабаритные отходы нужно установить мегабаки, чтобы люди не бросали диваны, шкафы и строительный мусор на газон. Если места под такие ёмкости найдутся не в каждом дворе, значит разместить несколько на один микрорайон, а схему размещения довести до жителей.