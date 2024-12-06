Власти Самары дополнительно приобретут более 60 бункеров для сбора мусора

В Самаре до конца года будет установлено 3 784 контейнера объемом 1,1 кубометра для сбора мусора. Городские власти планируют дополнительно приобрести более 60 мусорных бункеров емкостью восемь кубометров.
Кроме приобретения мусоросборников, в ближайшее время в Самаре отремонтируют 160 контейнерных площадок.
На покупку бункеров, ремонт контейнерных площадок и устройство новых мест сбора коммунальных отходов направили более 113 миллионов рублей, сообщили в администрации Самары.
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Артем Ефимов, считает, что под крупногабаритные отходы нужно установить мегабаки, чтобы люди не бросали диваны, шкафы и строительный мусор на газон. Если места под такие ёмкости найдутся не в каждом дворе, значит разместить несколько на один микрорайон, а схему размещения довести до жителей.