Под Волгоградом нашли 22,5 тонны меда сомнительного качества

— Оформлен производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ на пчелиный натуральный мед (собран на пасеке) в количестве 22,5 тонн без указания количества пчелосемей, что не позволяет подсчитать количество меда, выработанного на ферме, — уточнили в ведомстве.