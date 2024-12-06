Под Волгоградом нашли 22,5 тонны меда сомнительного качества

Большую партию меда сомнительного качества обнаружили в Волгоградской области. Мониторинг системы «Меркурий» сотрудниками регионального Россельхознадзора позволил выявить нарушения при оформлении ветеринарных документов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, требования закона нарушил специалист ГБУ ВО «Михайловская горСББЖ».
— Оформлен производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ на пчелиный натуральный мед (собран на пасеке) в количестве 22,5 тонн без указания количества пчелосемей, что не позволяет подсчитать количество меда, выработанного на ферме, — уточнили в ведомстве.
Эксперты уточнили, что в среднем одна пчелосемья дает около 150 кило меда в сезон, однако из-за недостаточной информации оценить производительность пчеловода не удалось. Продукция могла быть опасна для покупателей, поэтому документы аннулировали.