Физлица в Беларуси в ноябре продали на $21 млн валюты больше, чем купили

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в ноябре составил $978,4 млн, проданной — $999,4 млн. В целом за январь — ноябрь текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $1,532 млрд.
Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в ноябре выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка предприятия купили валюты на $518,7 млн в эквиваленте больше, чем продали.
Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в ноябре составил $2,941 млрд, проданной — $2,422 млрд. За январь — ноябрь покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $2,666 млрд.