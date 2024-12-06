Физлица в Беларуси в ноябре продали на $21 млн валюты больше, чем купили

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ноябре физлица в Беларуси оставались чистыми продавцами иностранной валюты. По итогам месяца они продали на $21 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.