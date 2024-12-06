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Физлица в Беларуси в ноябре продали на $21 млн валюты больше, чем купили

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ноябре физлица в Беларуси оставались чистыми продавцами иностранной валюты. По итогам месяца они продали на $21 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в ноябре составил $978,4 млн, проданной — $999,4 млн. В целом за январь — ноябрь текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $1,532 млрд.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в ноябре выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка предприятия купили валюты на $518,7 млн в эквиваленте больше, чем продали.

Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в ноябре составил $2,941 млрд, проданной — $2,422 млрд. За январь — ноябрь покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $2,666 млрд.